По данным ECNS, объем двусторонней торговли товарами между Китаем и Германией в январе—сентябре 2026 года достиг 1,2 трлн юаней. В долларовом эквиваленте это примерно 179 млрд долларов США. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года показатель вырос на 6,2%.

Показатели за сентябрь

В сентябре двусторонняя торговля товарами достигла 146,17 млрд юаней. По сравнению с сентябрем предыдущего года объем вырос на 11,3%. Данные за сентябрь приведены отдельно от итогов за первые три квартала 2026 года.

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Среди основных категорий товаров во взаимной торговле двух стран источник называет электрическое оборудование, электронные компоненты и фармацевтическую продукцию. ECNS ссылается на таможенные данные по этим показателям.

Сравнение с 2025 годом

За весь 2025 год объем торговли товарами между Китаем и Германией составил 1,51 трлн юаней. Показатель за 2025 год охватывает весь календарный год, тогда как новые данные относятся к январю—сентябрю 2026 года.

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