Mercedes-Benz в декабре возобновит в Германии программу добровольных сокращений сотрудников. Компания также обсуждает с профсоюзами дальнейшее снижение расходов, сообщает Asharq Al-Awsat со ссылкой на генерального директора Олу Келлениуса.

Снижение расходов в Германии

Келлениус заявил, что на Германию приходится около 15% продаж Mercedes-Benz, тогда как в стране базируются две трети сотрудников и структур компании. По его словам, программу возобновляют, чтобы дополнительно сократить постоянные расходы.

Количество рабочих мест, которые могут быть сокращены, руководитель не назвал, поскольку переговоры с профсоюзами продолжаются. Он отметил, что Mercedes-Benz намерен адаптировать структуру компании к ее текущему уровню доходов.

Келлениус также сообщил, что расходы на оплату труда в Китае, Венгрии, Румынии и США ниже, чем в Германии.

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Давление китайского рынка

Немецкие автопроизводители сталкиваются с жесткой конкуренцией и падением спроса в Китае — крупнейшем автомобильном рынке мира. Mercedes-Benz стал третьим крупным немецким производителем после Volkswagen и BMW, который опубликовал предупреждение относительно годовой прибыли из-за трудностей на китайском рынке.

Чистая прибыль Mercedes-Benz в третьем квартале выросла почти на 30%, до 1,52 млрд евро, хотя общий объем продаж сократился на 4,5%, до 30,7 млрд евро. В источнике отмечается, что сокращение продаж в значительной степени стало следствием обвала на китайском рынке.

Келлениус подчеркнул, что Mercedes-Benz не может уйти из Китая, где ценовая конкуренция усилилась из-за присутствия более 100 автопроизводителей. BMW планирует сократить 8 тысяч рабочих мест до конца 2027 года в рамках собственной программы добровольных сокращений, а Volkswagen Group, в которую входят Porsche и Audi, рассчитывает сократить 120 тысяч рабочих мест в мире до конца десятилетия.

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