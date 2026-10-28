Airbnb ограничит требования к гостям по уборке — Fortune

Airbnb введет по всему миру новую политику «разумных правил и просьб для гостей», которая ограничит требования хозяев жилья относительно уборки. Для бронирований, оформленных с 20 ноября 2026 года, хозяева в целом не смогут требовать от гостей выполнения задач, требующих значительных усилий или времени либо обычно выполняемых уборщиком, сообщает Fortune.

Компания привела среди запрещенных примеров требования снимать постельное белье, выносить мусор за пределы жилья, а также мыть и складывать посуду. Новые правила не будут распространяться на уже оформленные бронирования.

Какие требования останутся разрешенными

Хозяева смогут устанавливать семь стандартных правил: относительно максимального количества гостей на ночь, тишины, мероприятий, животных, курения и вейпинга, коммерческой фотосъемки и запирания жилья при выезде. Другие условия будут считаться просьбами, выполнять которые гостей будут лишь поощрять.

В частности, разрешено просить оставить посуду в раковине, собрать использованные полотенца или сортировать мусор и вторсырье. Airbnb также предусмотрела исключения с учетом местных обстоятельств — например, требование использовать защищенные от животных контейнеры для мусора в районах, где есть медведи, или ограничивать время принятия душа во время засухи.

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Все правила и просьбы хозяева должны будут указывать в специальном разделе объявления до бронирования. Добавлять их позже через сообщения, таблички в жилье или лично будет запрещено. Владельцы также не смогут самостоятельно налагать на гостей штрафы или ограничивать доступ к заявленным удобствам.

Реакция хозяев и гостей

Петиция на Change.org с требованием отменить ограничения собрала более 10 тысяч подписей. Часть хозяев планирует 20 ноября закрыть календари бронирований. Некоторые также заявляли, что могут уйти с платформы, закрыть доступ к кухне или повысить цены и сборы за уборку.

В то же время часть хозяев и гостей поддержала изменения. Нововведение направлено на распространенную жалобу пользователей: они платят сбор за уборку, но одновременно получают перечень обязательных бытовых задач перед выездом. Airbnb не устанавливает предельный размер таких сборов, а с апреля 2025 года хозяева могут включать их в общую стоимость бронирования.

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