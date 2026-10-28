Airbnb wprowadzi na całym świecie nową politykę „rozsądnych zasad i próśb dla gości”, która ograniczy wymagania gospodarzy dotyczące sprzątania. W przypadku rezerwacji dokonanych od 20 listopada 2026 roku gospodarze zasadniczo nie będą mogli wymagać od gości wykonywania zadań wymagających znacznego wysiłku lub czasu albo zwykle wykonywanych przez osobę sprzątającą, informuje Fortune.

Firma podała jako przykłady zakazanych wymagań zdejmowanie pościeli, wynoszenie śmieci poza obiekt, a także mycie i odkładanie naczyń. Nowe zasady nie będą dotyczyć rezerwacji już dokonanych.

Jakie wymagania pozostaną dozwolone

Gospodarze będą mogli ustalać siedem standardowych zasad: dotyczących maksymalnej liczby gości na noc, ciszy, wydarzeń, zwierząt, palenia i używania e-papierosów, komercyjnych sesji zdjęciowych oraz zamykania obiektu przy wyjeździe. Pozostałe warunki będą uznawane za prośby, do których spełnienia goście będą jedynie zachęcani.

W szczególności będzie można prosić o pozostawienie naczyń w zlewie, zebranie użytych ręczników albo segregowanie śmieci i surowców wtórnych. Airbnb przewidziało również wyjątki uwzględniające lokalne okoliczności — na przykład wymóg korzystania z odpornych na zwierzęta pojemników na śmieci na obszarach, gdzie występują niedźwiedzie, lub ograniczanie czasu prysznica podczas suszy.

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Gospodarze będą musieli wskazać wszystkie zasady i prośby w specjalnej sekcji ogłoszenia przed dokonaniem rezerwacji. Dodawanie ich później za pośrednictwem wiadomości, tabliczek w obiekcie lub osobiście będzie zabronione. Właściciele nie będą też mogli samodzielnie nakładać na gości kar ani ograniczać dostępu do deklarowanych udogodnień.

Reakcja gospodarzy i gości

Petycja na Change.org, domagająca się anulowania ograniczeń, zebrała ponad 10 tys. podpisów. Część gospodarzy planuje 20 listopada zamknąć kalendarze rezerwacji. Niektórzy oświadczyli również, że mogą opuścić platformę, odebrać dostęp do kuchni albo podnieść ceny i opłaty za sprzątanie.

Jednocześnie część gospodarzy i gości poparła zmiany. Nowe rozwiązanie jest odpowiedzią na powszechną skargę użytkowników: płacą oni opłatę za sprzątanie, a jednocześnie otrzymują listę obowiązkowych prac domowych przed wyjazdem. Airbnb nie ustala maksymalnej wysokości takich opłat, a od kwietnia 2025 roku gospodarze mogą wliczać je do całkowitej ceny rezerwacji.

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