Airbnb обмежить вимоги до гостей щодо прибирання — Fortune

Airbnb запровадить у всьому світі нову політику «розумних правил і прохань для гостей», яка обмежує вимоги господарів житла щодо прибирання. Для бронювань, зроблених від 20 листопада 2026 року, господарі загалом не зможуть вимагати від гостей завдань, що потребують значних зусиль або часу чи зазвичай виконуються прибиральником, повідомляє Fortune.

Компанія навела серед заборонених прикладів вимоги знімати постільну білизну, виносити сміття за межі помешкання, а також мити й складати посуд. Нові правила не поширюватимуться на вже оформлені бронювання.

Які вимоги залишаться дозволеними

Господарі зможуть встановлювати сім стандартних правил: щодо максимальної кількості гостей на ніч, тиші, заходів, тварин, куріння та вейпінгу, комерційної фотозйомки й зачинення помешкання під час виїзду. Інші умови вважатимуться проханнями, виконувати які гостей лише заохочуватимуть.

Зокрема, дозволено просити залишити посуд у раковині, зібрати використані рушники або відсортувати сміття та вторсировину. Airbnb також передбачила винятки з огляду на місцеві обставини — наприклад, вимогу використовувати захищені від тварин сміттєві контейнери в районах, де є ведмеді, або обмежувати час душу під час посухи.

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Усі правила та прохання господарі повинні будуть зазначати у спеціальному розділі оголошення до бронювання. Додавати їх пізніше через повідомлення, таблички в житлі чи особисто буде заборонено. Власники також не зможуть самостійно накладати на гостей штрафи або обмежувати доступ до заявлених зручностей.

Реакція господарів і гостей

Петиція на Change.org із вимогою скасувати обмеження зібрала понад 10 тисяч підписів. Частина господарів планує 20 листопада закрити календарі бронювань. Деякі також заявляли, що можуть піти з платформи, прибрати доступ до кухні або підвищити ціни та збори за прибирання.

Водночас частина господарів і гостей підтримала зміни. Нововведення спрямоване на поширену скаргу користувачів: вони сплачують збір за прибирання, але водночас отримують перелік обов’язкових побутових завдань перед виїздом. Airbnb не встановлює граничного розміру таких зборів, а з квітня 2025 року господарі можуть включати їх до загальної вартості бронювання.

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