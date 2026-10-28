Airbnb将在全球推出一项新的“合理住客规则与请求”政策，限制房东对清洁方面的要求。据《财富》报道，对于自2026年11月20日起完成的预订，房东通常不得要求住客完成需要大量精力或时间，或通常由清洁人员完成的任务。

该公司列举的禁止性例子包括要求住客拆下床上用品、将垃圾带到住宿场所以外，以及清洗并收好餐具。新规则不适用于已经完成的预订。

哪些要求仍将被允许

房东可以设定七项标准规则：每晚住客的最高人数、安静要求、活动、动物、吸烟和使用电子烟、商业摄影，以及离开时锁好住宿场所。其他条件将被视为请求，住客只会被鼓励遵守。

具体而言，房东可以请求住客将餐具留在水槽中、收集用过的毛巾，或分类垃圾和可回收物。Airbnb还根据当地情况规定了例外——例如，在有熊出没的地区要求使用防动物翻倒的垃圾箱，或在干旱期间限制淋浴时间。

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房东必须在预订前，在房源信息的专门部分注明所有规则和请求。之后通过消息、住宿场所内的标牌或当面添加这些内容将被禁止。房东也不能自行对住客处以罚款，或限制其使用所声明的便利设施。

房东和住客的反应

要求取消限制的Change.org请愿书已收集超过1万个签名。一些房东计划在11月20日关闭预订日历。一些人还表示，他们可能离开该平台、取消厨房使用权限，或提高价格和清洁费。

与此同时，部分房东和住客支持这些变化。这项新措施针对的是用户的普遍抱怨：他们支付了清洁费，却同时在离开前收到一份必须完成的家务清单。Airbnb没有规定此类费用的上限，自2025年4月起，房东可以将其计入预订总价。

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