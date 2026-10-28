Торгівля Китаю та Німеччини зросла до 1,2 трлн юанів — ECNS

За даними ECNS, обсяг двосторонньої торгівлі товарами між Китаєм і Німеччиною за січень—вересень 2026 року сягнув 1,2 трлн юанів. У доларовому еквіваленті це приблизно 179 млрд доларів США. Порівняно з відповідним періодом попереднього року показник зріс на 6,2%.

Показники за вересень

У вересні двостороння торгівля товарами досягла 146,17 млрд юанів. Порівняно з вереснем попереднього року обсяг зріс на 11,3%. Дані за вересень наведено окремо від підсумку за перші три квартали 2026 року.

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Серед основних категорій товарів у взаємній торгівлі двох країн джерело називає електричне обладнання, електронні компоненти та фармацевтичну продукцію. ECNS посилається на митні дані щодо цих показників.

Порівняння з 2025 роком

За весь 2025 рік обсяг торгівлі товарами між Китаєм і Німеччиною становив 1,51 трлн юанів. Показник за 2025 рік охоплює весь календарний рік, тоді як нові дані стосуються січня—вересня 2026 року.

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