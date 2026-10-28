自12月1日起，新加坡将把面向职业生涯中期工作者的SkillsFuture Level-Up计划扩展至约140门培训课程。这些课程将涵盖科技、海事和离岸行业、金融服务，以及其他行业的专业资格认证。

代理人力部长贾斯敏·刘宣布了这些变化。据Channel NewsAsia报道，新课程旨在加强培训与实际就业机会之间的联系。扩展后，该计划将涵盖超过7000门课程。

行业课程

约60个新的行业培训选项由行业代表共同遴选。在科技领域，支持范围将延伸至新加坡资讯通信媒体发展局Tech Immersion and Placement Programme计划下的课程。

该计划将密集的信息通信技术培训与科技岗位安置相结合。它培养的专业人员可从事网页开发人员、采用敏捷方法的软件开发人员、移动应用开发人员、用户体验设计师和数据分析师等工作。

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对于海事和离岸领域，资金将用于海事及港务局的指定认证课程。在金融服务领域，支持将适用于银行与金融学院标准培训计划下的指定课程。

对40岁及以上工作者的支持

SkillsFuture Level-Up计划于2024年推出。该计划为符合条件的40岁及以上新加坡公民提供4000新加坡元课程费用额度以及培训期间津贴。

截至6月30日，约8万名职业生涯中期工作者使用了该额度，超过1.1万人获得了培训期间津贴。技能与劳动力发展机构表示，部分新增课程的参与者之后将能够申请这项津贴。

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