С 1 декабря Сингапур расширит программу SkillsFuture Level-Up для работников в середине карьеры примерно на 140 учебных курсов. Они будут охватывать технологии, морскую и офшорную отрасли, финансовые услуги, а также профессиональные квалификации в других секторах.

Об изменениях объявила исполняющая обязанности министра труда Джасмин Лау. Как сообщает Channel NewsAsia, новые курсы призваны укрепить связь между обучением и реальными возможностями трудоустройства. После расширения программа будет охватывать более 7 тысяч курсов.

Отраслевые курсы

Около 60 новых отраслевых вариантов обучения были отобраны совместно с представителями индустрий. В технологической сфере поддержка будет распространяться на курсы программы Tech Immersion and Placement Programme Управления развития инфокоммуникационных медиа Сингапура.

Эта программа сочетает интенсивное обучение информационно-коммуникационным технологиям с размещением на технологических должностях. Она готовит специалистов, в частности, к работе веб-разработчиками, разработчиками программного обеспечения по гибким методологиям, разработчиками мобильных приложений, дизайнерами пользовательского опыта и аналитиками данных.

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Для морского и офшорного сектора финансирование предоставят на отдельные сертифицированные курсы Морской и портовой администрации. В сфере финансовых услуг поддержка будет касаться выбранных курсов в рамках схемы стандартного обучения Института банковского дела и финансов.

Поддержка работников от 40 лет

Программа SkillsFuture Level-Up была введена в 2024 году. Она предусматривает кредит в размере 4 тысяч сингапурских долларов на оплату курсов и пособие на период обучения для соответствующих условиям граждан Сингапура в возрасте от 40 лет.

По состоянию на 30 июня кредитом воспользовались около 80 тысяч работников в середине карьеры, а более 11 тысяч человек получили пособие на период обучения. Агентство по развитию навыков и трудовых ресурсов сообщило, что участники части дополнительных курсов смогут претендовать на такое пособие позднее.

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