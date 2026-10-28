Od 1 grudnia Singapur rozszerzy program SkillsFuture Level-Up dla pracowników w połowie kariery o około 140 kursów szkoleniowych. Będą one obejmować technologie, branże morską i offshore, usługi finansowe, a także kwalifikacje zawodowe w innych sektorach.

Zmiany ogłosiła pełniąca obowiązki minister pracy Jasmin Lau. Jak podaje Channel NewsAsia, nowe kursy mają wzmocnić związek między szkoleniami a realnymi możliwościami zatrudnienia. Po rozszerzeniu program będzie obejmował ponad 7 tys. kursów.

Kursy branżowe

Około 60 nowych branżowych opcji szkoleniowych wybrano wspólnie z przedstawicielami branż. W sektorze technologicznym wsparcie obejmie kursy programu Tech Immersion and Placement Programme singapurskiego Urzędu Rozwoju Mediów Infokomunikacyjnych.

Program ten łączy intensywne szkolenie w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych z rozmieszczeniem na stanowiskach technologicznych. Przygotowuje specjalistów między innymi do pracy jako twórcy stron internetowych, programiści tworzący oprogramowanie według metodologii zwinnych, twórcy aplikacji mobilnych, projektanci doświadczeń użytkownika i analitycy danych.

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Dla sektora morskiego i offshore finansowanie zostanie przyznane na wybrane certyfikowane kursy Urzędu Morskiego i Portowego. W sektorze usług finansowych wsparcie będzie dotyczyć wybranych kursów w ramach programu standardowych szkoleń Instytutu Bankowości i Finansów.

Wsparcie dla pracowników od 40. roku życia

Program SkillsFuture Level-Up wprowadzono w 2024 roku. Przewiduje on kredyt w wysokości 4 tys. dolarów singapurskich na opłacenie kursów oraz zasiłek na okres szkolenia dla spełniających warunki obywateli Singapuru w wieku od 40 lat.

Według stanu na 30 czerwca z kredytu skorzystało około 80 tys. pracowników w połowie kariery, a ponad 11 tys. osób otrzymało zasiłek na okres szkolenia. Agencja Rozwoju Umiejętności i Zasobów Pracy poinformowała, że uczestnicy części dodatkowych kursów będą mogli ubiegać się o ten zasiłek później.

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