В США Boeing в третьем квартале 2026 года сократила чистый убыток до 116 млн долларов, а ее портфель заказов вырос до рекордных 745 млрд долларов. Компания также получила сертификацию двух последних модификаций семейства 737 MAX — 737-7 и 737-10, сообщает AeroTime.

Квартальная выручка Boeing выросла на 4% в годовом выражении — до 24,2 млрд долларов. Годом ранее компания зафиксировала убыток в размере 5,3 млрд долларов, когда на результаты повлияли значительные расходы по программе 777X. Операционный денежный поток в третьем квартале составил 1,5 млрд долларов, а свободный денежный поток — 0,5 млрд долларов. Около 0,7 млрд долларов компания выплатила в рамках урегулирования с Министерством юстиции США.

Сертификация 737 MAX

Федеральное управление гражданской авиации США выдало 737-7 измененный сертификат типа в течение третьего квартала. Модификация 737-10 получила сертификацию в октябре 2026 года. За девять месяцев Boeing передала 475 коммерческих самолетов, из которых 161 — в третьем квартале. На самолеты 737 пришлось 124 поставки.

Производитель стремится стабилизировать выпуск 737 на уровне 47 самолетов в месяц, тогда как производство 787 поддерживается на уровне восьми самолетов в месяц. Летные сертификационные испытания 777-9 продолжаются, а первую поставку 777X компания, согласно ее данным, по-прежнему ожидает в 2027 году.

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Подразделение Commercial Airplanes осталось убыточным: операционный убыток составил 697 млн долларов при выручке 10,7 млрд долларов. В Boeing объяснили результат менее выгодной структурой поставок, ожидаемыми расходами из-за будущей корректировки темпов производства и ростом затрат в цепочках поставок.

Оборонный и сервисный бизнес

Выручка оборонного подразделения Boeing Defense, Space & Security выросла на 15% — до 7,9 млрд долларов, а операционная прибыль составила 492 млн долларов. ВМС США выбрали Boeing для проектирования, производства и поставки истребителя нового поколения F/A-XX. Этот контракт еще не включили в портфель заказов, поскольку продолжается проверка процедуры отбора и оценки.

Подразделение Boeing Global Services увеличило выручку на 4%, до 5,6 млрд долларов, а его операционная маржа составила 18,3%. Портфель заказов сервисного направления в конце квартала равнялся 33 млрд долларов.

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