波音获737-7和737-10认证并缩小亏损——AeroTime

在美国，波音公司2026年第三季度将净亏损缩减至1.16亿美元，其订单储备增至创纪录的7450亿美元。该公司还获得了737 MAX系列最后两种改型——737-7和737-10的认证，AeroTime报道。

波音季度营收同比增长4%，至242亿美元。一年前，该公司录得53亿美元亏损，当时业绩受到777X项目巨额支出的影响。第三季度经营现金流为15亿美元，自由现金流为5亿美元。该公司根据与美国司法部达成的和解支付了约7亿美元。

737 MAX认证

美国联邦航空管理局在第三季度向737-7颁发了修订后的型号合格证。737-10改型于2026年10月获得认证。九个月内，波音交付了475架商用飞机，其中第三季度交付161架。737飞机占124架交付量。

该制造商力求将737产量稳定在每月47架，而787产量维持在每月8架。777-9的飞行认证测试仍在进行，根据该公司的数据，其仍预计于2027年首次交付777X。

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Commercial Airplanes部门仍处于亏损状态：营收为107亿美元，营业亏损为6.97亿美元。波音表示，这一结果是由于交付结构较不利、与未来调整生产节奏相关的预期成本，以及供应链成本上升。

国防和服务业务

波音防务、航天与安全部门Boeing Defense, Space & Security的营收增长15%，至79亿美元，营业利润为4.92亿美元。美国海军选择波音负责设计、制造和交付下一代F/A-XX战斗机。由于对遴选和评估程序的审查仍在进行，该合同尚未计入订单储备。

Boeing Global Services部门营收增长4%，至56亿美元，营业利润率为18.3%。截至季度末，服务业务的订单储备为330亿美元。

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