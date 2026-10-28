W Stanach Zjednoczonych Boeing w trzecim kwartale 2026 roku zmniejszył stratę netto do 116 mln dolarów, a jego portfel zamówień wzrósł do rekordowych 745 mld dolarów. Firma otrzymała również certyfikację dwóch ostatnich wariantów rodziny 737 MAX — 737-7 i 737-10, podaje AeroTime.

Kwartalne przychody Boeinga wzrosły o 4% rok do roku, do 24,2 mld dolarów. Rok wcześniej firma odnotowała stratę w wysokości 5,3 mld dolarów, gdy na wyniki wpłynęły znaczne koszty związane z programem 777X. Operacyjne przepływy pieniężne w trzecim kwartale wyniosły 1,5 mld dolarów, a wolne przepływy pieniężne — 0,5 mld dolarów. Około 0,7 mld dolarów firma zapłaciła w ramach ugody z Departamentem Sprawiedliwości USA.

Certyfikacja 737 MAX

Federalna Administracja Lotnictwa USA przyznała 737-7 zmieniony certyfikat typu w trzecim kwartale. Wariant 737-10 otrzymał certyfikację w październiku 2026 roku. W ciągu dziewięciu miesięcy Boeing dostarczył 475 samolotów komercyjnych, z czego 161 w trzecim kwartale. Na samoloty 737 przypadły 124 dostawy.

Producent dąży do ustabilizowania produkcji 737 na poziomie 47 samolotów miesięcznie, podczas gdy produkcja 787 utrzymuje się na poziomie ośmiu samolotów miesięcznie. Trwają lotnicze testy certyfikacyjne 777-9, a firma, według swoich danych, nadal oczekuje pierwszej dostawy 777X w 2027 roku.

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Dział Commercial Airplanes pozostał nierentowny: strata operacyjna wyniosła 697 mln dolarów przy przychodach na poziomie 10,7 mld dolarów. Boeing wyjaśnił ten wynik mniej korzystną strukturą dostaw, oczekiwanymi kosztami wynikającymi z przyszłej korekty tempa produkcji oraz wzrostem kosztów w łańcuchach dostaw.

Biznes obronny i serwisowy

Przychody działu obronnego Boeing Defense, Space & Security wzrosły o 15%, do 7,9 mld dolarów, a zysk operacyjny wyniósł 492 mln dolarów. Marynarka Wojenna USA wybrała Boeinga do zaprojektowania, produkcji i dostawy myśliwca nowej generacji F/A-XX. Kontrakt ten nie został jeszcze uwzględniony w portfelu zamówień, ponieważ trwa weryfikacja procedury wyboru i oceny.

Dział Boeing Global Services zwiększył przychody o 4%, do 5,6 mld dolarów, a jego marża operacyjna wyniosła 18,3%. Portfel zamówień segmentu usługowego na koniec kwartału wynosił 33 mld dolarów.

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