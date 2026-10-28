Дизельное топливо и автогаз подорожали в Украине: цены на АЗС Украины по состоянию на 28 октября

28 октября 2026 года украинские сети АЗС изменили цены на топливо; в частности, подорожали дизельное топливо и автогаз. Средняя стоимость бензина А-95 в представленных сетях составляет около 90,91 грн за литр, а дизельного топлива — 104,86 грн за литр.

Крупнейшие сети АЗС Украины обновили цены на топливо. По сравнению с предыдущим днем в сетях WOG и Socar автогаз подорожал на 1 грн/л.

На АЗС «Укрнафта» на 1 грн/л выросли цены на дизельное топливо, ДП+ и автогаз. В сети KLO автогаз подорожал на 2 грн/л, а дизельное топливо и ДП+ — на 1 грн/л.

На данный момент самый дорогой бензин А-95 предлагает сеть Socar – 95,90 грн/л. Самая высокая цена на обычное дизельное топливо зафиксирована в Socar — 108 грн/л, а на премиальный дизель — 111 грн/л. Самый дорогой автогаз продают в WOG – 58,90 грн/л, тогда как самая низкая цена на этот вид топлива сохраняется в «БРСМ-Нафти» – 52,49 грн/л.

По состоянию на 22 октября 2026 года крупнейшие сети АЗС Украины изменили цены на топливо. Средняя стоимость бензина А-95 составляет около 90,60 грн за литр, а дизельного топлива — 104,28 грн за литр, тогда как на отдельных заправках дизель стоит до 109 грн.

Изменения курса доллара могут отразиться на стоимости ряда продуктов в украинских магазинах. Больше всего рискуют подорожать товары, которые Украина импортирует или производит из иностранного сырья.

В Украине зафиксирован рост оптовых цен на отечественные помидоры. На столичном оптовом рынке подорожали красные, розовые и грунтовые томаты.

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