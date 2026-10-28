Ceny oleju napędowego i gazu samochodowego wzrosły na Ukrainie: ceny na stacjach benzynowych na Ukrainie na dzień 28 października

28 października 2026 r. ukraińskie sieci stacji benzynowych zmieniły ceny paliw; w szczególności podrożały olej napędowy i autogaz. Średnia cena benzyny A-95 w przedstawionych sieciach wynosi około 90,91 hrywny za litr, a oleju napędowego — 104,86 hrywny za litr.

Największe sieci stacji benzynowych na Ukrainie zaktualizowały ceny paliw. W porównaniu z poprzednim dniem w sieciach WOG i Socar cena autogazu wzrosła o 1 hrywnię za litr.

Na stacjach benzynowych „Ukrnafta” o 1 hrywnę za litr wzrosły ceny oleju napędowego, DP+ oraz autogazu. W sieci KLO autogaz podrożał o 2 hrywny za litr, a olej napędowy i DP+ – o 1 hrywnę za litr.

Obecnie najdroższą benzynę A-95 oferuje sieć Socar – 95,90 hrywny za litr. Najwyższa cena zwykłego oleju napędowego odnotowano w sieci Socar – 108 hrywien za litr, a oleju napędowego klasy premium – 111 hrywien za litr. Najdroższy autogaz sprzedaje sieć WOG – 58,90 hrywny za litr, natomiast najniższą cenę tego rodzaju paliwa utrzymuje sieć „BRSM-Nafta” – 52,49 hrywny za litr.

Na dzień 22 października 2026 r. największe sieci stacji paliw na Ukrainie zmieniły ceny paliw. Średnia cena benzyny A-95 wynosi około 90,60 hrywny za litr, a oleju napędowego – 104,28 hrywny za litr, podczas gdy na niektórych stacjach olej napędowy kosztuje nawet 109 hrywny.

Zmiany kursu dolara mogą wpłynąć na ceny wielu produktów w ukraińskich sklepach. Największe ryzyko podwyżek dotyczy towarów, które Ukraina importuje lub wytwarza z zagranicznych surowców.

Na Ukrainie odnotowano wzrost cen hurtowych krajowych pomidorów. Na stołecznym rynku hurtowym podrożały pomidory czerwone, różowe i uprawiane w gruncie.

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