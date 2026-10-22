Дизель подорожчав до 109 грн — ціни на пальне в Україні станом на 22 жовтня

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Станом на 22 жовтня 2026 року найбільші мережі АЗС України змінили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 становить близько 90,60 грн за літр, а дизельного пального — 104,28 грн за літр, тоді як на окремих заправках дизель коштує до 109 грн.

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем, у мережі UPG дизельне пальне та ДП+ подорожчали на 1 грн/л, а автогаз – на 1 грн/л. В Окко вартість автогазу зросла на 1 грн/л, тоді як ціни на бензин і дизельне пальне залишилися без змін.

У WOG дизельне пальне та ДП+ подорожчали на 40 коп./л, а автогаз – на 1,50 грн/л. У Socar вартість автогазу збільшилася на 10 коп./л, тоді як ціни на інші види пального залишилися незмінними.

В «Укрнафті» дизельне пальне та ДП+ подорожчали на 1 грн/л, а бензин і автогаз залишилися на попередньому рівні. У мережі KLO автогаз зріс у ціні на 50 коп./л, тоді як вартість бензину та дизельного пального не змінилася.

У «БРСМ-Нафті» автогаз подорожчав на 71 коп./л – до 50,16 грн/л. Водночас ціни на бензин А-95 та дизельне пальне залишилися незмінними – 87,67 грн/л та 99,99 грн/л відповідно.

Наразі найдорожчий бензин А-95 пропонує мережа Socar – 94,90 грн/л. Найвища ціна звичайного дизельного пального також зафіксована в Socar – 106 грн/л, а преміального дизеля – 109 грн/л. Найдорожчий автогаз продають у WOG – 55 грн/л, тоді як найнижча ціна на цей вид пального зберігається в «БРСМ-Нафті» – 50,16 грн/л.

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