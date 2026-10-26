Інвестиції private equity в оборонні технології сягнули $4 млрд — CNBC

Інвестиції фондів private equity у зростання компаній оборонних технологій за перші дев’ять місяців 2026 року сягнули $4 млрд, тоді як у 2024 році вони становили $500 млн. Про це повідомляє CNBC з посиланням на дані PitchBook. Традиційні інвестори, які раніше зосереджувалися на викупі зрілих бізнесів, дедалі активніше фінансують молодші компанії з високими темпами зростання.

Фонди переходять до інвестицій у зростання

За даними PitchBook, кількість угод private equity щодо фінансування зростання оборонних компаній збільшилася з 15 у 2024 році до 31 у 2025-му та до 48 за дев’ять місяців 2026 року. Такі інвестиції забезпечили 41% загальної вартості угод private equity в оборонному секторі у 2026 році, порівняно з 3% у 2024-му.

Стартапи в країнах НАТО та державах-союзниках залучили $27,1 млрд венчурного фінансування до вересня 2026 року — майже удвічі більше, ніж за весь 2025 рік, йдеться у звіті Dealroom і Resilience Media. Аналітики очікують, що private equity, боргове фінансування та інші джерела капіталу відіграватимуть дедалі важливішу роль у переході технологічних компаній до промислового виробництва.

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Юридична фірма White & Case опитала 250 представників керівного рівня оборонних компаній у Великій Британії. 97% респондентів очікують, що їхні підприємства шукатимуть значне зовнішнє фінансування протягом наступних 12 місяців. Інвесткомпанія Advent International у березні оголосила про зобов’язання інвестувати до $1 млрд в оборонні технології нового покоління, зокрема в розробників автономних систем Shield AI та Saronic.

Інвестори говорять про ризик завищених оцінок

Керівний партнер Advent Шоннел Малані заявив CNBC, що оцінки оборонних технологічних компаній дедалі частіше ґрунтуються на перспективності технологій, а не на виручці, прибутку чи портфелі замовлень. На його думку, частина компаній може не перетворити технологічні розробки на комерційний успіх, що створює ризик корекції оцінок.

Водночас аналітик PitchBook Джим Коррідор вважає, що інтерес інвесторів зберігатиметься через зростання оборонних бюджетів, потребу поповнювати запаси боєприпасів і розвиток технологій безпілотників та протидії їм. За даними PitchBook, від 2021 року було укладено 504 угоди private equity в оборонному секторі, але зафіксовано лише 101 вихід з інвестицій. Первинні публічні розміщення акцій забезпечили 70% вартості таких виходів до вересня 2026 року.

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