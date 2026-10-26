Инвестиции private equity в оборонные технологии достигли $4 млрд — CNBC

Инвестиции фондов private equity в рост компаний, работающих в сфере оборонных технологий, достигли $4 млрд за первые девять месяцев 2026 года, тогда как в 2024 году они составляли $500 млн. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на данные PitchBook. Традиционные инвесторы, которые ранее сосредотачивались на выкупе зрелых бизнесов, все активнее финансируют более молодые компании с высокими темпами роста.

Фонды переходят к инвестициям в рост

По данным PitchBook, количество сделок private equity по финансированию роста оборонных компаний увеличилось с 15 в 2024 году до 31 в 2025-м и до 48 за девять месяцев 2026 года. Такие инвестиции обеспечили 41% общей стоимости сделок private equity в оборонном секторе в 2026 году по сравнению с 3% в 2024-м.

Стартапы в странах НАТО и государствах-союзниках привлекли $27,1 млрд венчурного финансирования к сентябрю 2026 года — почти вдвое больше, чем за весь 2025 год, говорится в отчете Dealroom и Resilience Media. Аналитики ожидают, что private equity, долговое финансирование и другие источники капитала будут играть все более важную роль в переходе технологических компаний к промышленному производству.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Юридическая фирма White & Case опросила 250 представителей руководящего уровня оборонных компаний в Великобритании. 97% респондентов ожидают, что их предприятия будут искать значительное внешнее финансирование в течение следующих 12 месяцев. Инвестиционная компания Advent International в марте объявила об обязательстве инвестировать до $1 млрд в оборонные технологии нового поколения, в том числе в разработчиков автономных систем Shield AI и Saronic.

Инвесторы говорят о риске завышенных оценок

Управляющий партнер Advent Шоннел Малані заявил CNBC, что оценки компаний оборонных технологий все чаще основываются на перспективности технологий, а не на выручке, прибыли или портфеле заказов. По его мнению, часть компаний может не превратить технологические разработки в коммерческий успех, что создает риск коррекции оценок.

В то же время аналитик PitchBook Джим Корридор считает, что интерес инвесторов сохранится из-за роста оборонных бюджетов, необходимости пополнять запасы боеприпасов и развития технологий беспилотников и противодействия им. По данным PitchBook, с 2021 года было заключено 504 сделки private equity в оборонном секторе, однако зафиксирован лишь 101 выход из инвестиций. Первичные публичные размещения акций обеспечили 70% стоимости таких выходов к сентябрю 2026 года.

Читай нас в