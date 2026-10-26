Inwestycje funduszy private equity we wzrost spółek technologii obronnych sięgnęły 4 mld dolarów w pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 roku, podczas gdy w 2024 roku wyniosły 500 mln dolarów. Poinformowała o tym stacja CNBC, powołując się na dane PitchBook. Tradycyjni inwestorzy, którzy wcześniej koncentrowali się na wykupie dojrzałych przedsiębiorstw, coraz aktywniej finansują młodsze spółki o wysokim tempie wzrostu.

Fundusze przechodzą na inwestycje we wzrost

Według danych PitchBook liczba transakcji private equity dotyczących finansowania wzrostu spółek obronnych wzrosła z 15 w 2024 roku do 31 w 2025 roku i do 48 w pierwszych dziewięciu miesiącach 2026 roku. Inwestycje te stanowiły 41% łącznej wartości transakcji private equity w sektorze obronnym w 2026 roku, w porównaniu z 3% w 2024 roku.

Startupy w państwach NATO i krajach sojuszniczych pozyskały 27,1 mld dolarów finansowania venture capital do września 2026 roku — niemal dwa razy więcej niż przez cały 2025 rok, wynika z raportu Dealroom i Resilience Media. Analitycy oczekują, że private equity, finansowanie dłużne oraz inne źródła kapitału będą odgrywać coraz ważniejszą rolę w przechodzeniu spółek technologicznych do produkcji przemysłowej.

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Kancelaria prawna White & Case przeprowadziła ankietę wśród 250 przedstawicieli kadry kierowniczej spółek obronnych w Wielkiej Brytanii. 97% respondentów oczekuje, że ich przedsiębiorstwa będą poszukiwać znacznego finansowania zewnętrznego w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Firma inwestycyjna Advent International ogłosiła w marcu zobowiązanie do zainwestowania do 1 mld dolarów w technologie obronne nowej generacji, w tym w twórców autonomicznych systemów Shield AI i Saronic.

Inwestorzy mówią o ryzyku zawyżonych wycen

Partner zarządzający Advent, Shonnel Malani, powiedział CNBC, że wyceny spółek technologii obronnych coraz częściej opierają się na perspektywiczności technologii, a nie na przychodach, zyskach czy portfelu zamówień. Jego zdaniem część spółek może nie przekształcić rozwoju technologicznego w sukces komercyjny, co stwarza ryzyko korekty wycen.

Jednocześnie analityk PitchBook Jim Corridor uważa, że zainteresowanie inwestorów utrzyma się ze względu na wzrost budżetów obronnych, potrzebę uzupełniania zapasów amunicji oraz rozwój technologii dronowych i środków ich zwalczania. Według danych PitchBook od 2021 roku zawarto 504 transakcje private equity w sektorze obronnym, ale odnotowano jedynie 101 wyjść z inwestycji. Pierwsze oferty publiczne akcji zapewniły 70% wartości takich wyjść do września 2026 roku.

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