CNBC：私募股权对国防技术的投资达到40亿美元

私募股权基金在2026年前九个月对国防技术公司成长的投资达到40亿美元，而2024年为5亿美元。CNBC报道称，以上数据援引自PitchBook。此前专注于收购成熟企业的传统投资者，正日益积极地为增长速度较快的年轻公司提供融资。

基金转向成长型投资

PitchBook数据显示，私募股权为国防公司增长提供融资的交易数量从2024年的15笔增至2025年的31笔，并在2026年前九个月达到48笔。这类投资在2026年占国防领域私募股权交易总价值的41%，而2024年仅为3%。

Dealroom和Resilience Media的一份报告称，截至2026年9月，北约国家和盟国的初创企业获得了271亿美元风险投资，几乎是2025年全年的两倍。分析人士预计，私募股权、债务融资及其他资本来源将在科技公司向工业生产转型中发挥日益重要的作用。

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律师事务所White & Case调查了英国250名国防公司管理层代表。97%的受访者预计，其企业将在未来12个月内寻求大量外部融资。投资公司Advent International于3月宣布，承诺向下一代国防技术投资至多10亿美元，其中包括自主系统开发商Shield AI和Saronic。

投资者谈及估值过高的风险

Advent管理合伙人肖内尔·马拉尼对CNBC表示，国防技术公司的估值越来越多地基于技术前景，而非收入、利润或订单储备。他认为，一些公司可能无法将技术研发转化为商业成功，这将带来估值调整的风险。

与此同时，PitchBook分析师吉姆·科里多认为，由于国防预算增长、补充弹药库存的需求，以及无人机技术及反无人机技术的发展，投资者的兴趣将持续存在。PitchBook数据显示，自2021年以来，国防领域已完成504笔私募股权交易，但仅记录了101笔投资退出。截至2026年9月，首次公开募股占此类退出价值的70%。

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