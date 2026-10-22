Cena oleju napędowego wzrosła do 109 hrywien — ceny paliw na Ukrainie na dzień 22 października

Na dzień 22 października 2026 r. największe sieci stacji benzynowych na Ukrainie zmieniły ceny paliw. Średnia cena benzyny A-95 wynosi około 90,60 UAH za litr, a oleju napędowego — 104,28 UAH za litr, przy czym na niektórych stacjach olej napędowy kosztuje nawet 109 UAH.

Największe sieci stacji benzynowych na Ukrainie zaktualizowały ceny paliw. W porównaniu z poprzednim dniem w sieci UPG ceny oleju napędowego i DP+ wzrosły o 1 hrywni za litr, a autogazu – o 1 hrywni za litr. W sieci Okko cena autogazu wzrosła o 1 hrywnę za litr, podczas gdy ceny benzyny i oleju napędowego pozostały bez zmian.

W sieci WOG cena oleju napędowego i DP+ wzrosła o 40 kop./l, a autogazu – o 1,50 hrywny/l. W sieci Socar cena autogazu wzrosła o 10 kop./l, podczas gdy ceny pozostałych rodzajów paliw pozostały bez zmian.

W sieci „Ukrnafta” ceny oleju napędowego i DP+ wzrosły o 1 hrywnę za litr, natomiast ceny benzyny i autogazu pozostały na poprzednim poziomie. W sieci KLO cena autogazu wzrosła o 50 kop./l, podczas gdy ceny benzyny i oleju napędowego nie uległy zmianie.

W sieci „BRSM-Nafta” cena autogazu wzrosła o 71 kop./l – do 50,16 gr./l. Jednocześnie ceny benzyny A-95 i oleju napędowego pozostały bez zmian – odpowiednio 87,67 hrywny za litr i 99,99 hrywny za litr.

Obecnie najdroższą benzynę A-95 oferuje sieć Socar – 94,90 hrywny za litr. Najwyższa cena zwykłego oleju napędowego również odnotowano w sieci Socar – 106 hrywien za litr, a oleju napędowego klasy premium – 109 hrywien za litr. Najdroższy autogaz sprzedaje sieć WOG – 55 UAH/l, natomiast najniższą cenę tego rodzaju paliwa utrzymuje sieć „BRSM-Nafta” – 50,16 UAH/l.

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