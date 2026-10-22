W Pusanie Ministerstwo Oceanów i Rybołówstwa Korei Południowej opublikowało wyniki pierwszego państwowego testu arktycznego szlaku morskiego. Kontenerowiec Panstar Acro dotarł do Europy i wrócił przez Arktykę bez pomocy lodołamacza. Test wykazał, że trasa może skrócić odległość do Europy o około 35%, a czas podróży o około 10 dni w porównaniu z drogą przez Kanał Sueski, informuje Korea Herald.

49 dni w rejsie

Statek wypłynął z Pusanu 22 sierpnia i wrócił 11 października. Cały rejs trwał 49 dni i 10 godzin, w tym z zawinięciami do Felixstowe w Wielkiej Brytanii, Rotterdamu w Niderlandach i Gdańska w Polsce. Droga z Pusanu do Felixstowe zajęła około 20,2 dnia, a z Gdańska do Pusanu — 21,9 dnia.

Kontenerowiec o pojemności 2758 TEU przewiózł do Europy 737 TEU ładunków eksportowych: produkty chemiczne, używane samochody, części samochodowe i kosmetyki. W drodze powrotnej na pokładzie znajdowały się 1743 TEU pustych kontenerów, przemieszczanych w ramach operacji logistycznych.

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Lód i zła pogoda utrudniły nawigację

Uczestnicy testu przekazali, że jednym z najtrudniejszych epizodów było spotkanie z dryfującym lodem w pobliżu Morza Beringa. Z powodu ciemności i ograniczonej widoczności załoga nie zdecydowała się płynąć, polegając wyłącznie na radarze, lecz zaczekała na światło dzienne i powoli przeszła przez wolny od lodu odcinek. W pobliżu Cieśniny Wilekickiego statek musiał również omijać duże kry lodowe.

Niskie temperatury spowodowały sygnały ostrzegawcze w systemach obiegu paliwa i oleju smarowego, dlatego załoga stosowała ogrzewacze i dodatkową izolację. Podczas powrotu szybkie zmiany czasu zakłócały rytm snu, a wzburzone morze w północnej części Oceanu Spokojnego powodowało długotrwałe kołysanie. Statek obrał także inną trasę między Wyspami Kurylskimi, aby uniknąć tajfunu przemieszczającego się na północ.

Ministerstwo planuje przeanalizować dane z rejsu, wesprzeć operatorów w zakupie statków przystosowanych do żeglugi w warunkach lodowych oraz kontynuować rozwój kontenerowców lodołamaczy. Odrębna ocena ekonomiczna testu ma zostać przedstawiona w listopadzie.

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