Comcast stracił 144 tysiące abonentów internetu — Channel NewsAsia

Comcast stracił w trzecim kwartale 144 tysiące abonentów szerokopasmowego internetu — więcej, niż prognozowali analitycy. Według FactSet rynek oczekiwał spadku o 116,8 tysiąca użytkowników, podczas gdy rok wcześniej firma straciła 91 tysięcy abonentów.

O wynikach spółki poinformował Channel NewsAsia, powołując się na Reuters. Konkurencja ze strony AT&T i mniejszych dostawców internetu światłowodowego, którzy obniżają ceny, utrudnia Comcastowi utrzymanie klientów bez znaczących rabatów.

Możliwa restrukturyzacja

Według doniesień Comcast planuje znaczące redukcje zatrudnienia w ramach restrukturyzacji działalności w zakresie usług łączności. Jednocześnie aktywa medialne firmy, w tym studia, parki rozrywki i serwis streamingowy Peacock, mają zostać wydzielone w ramach planowanego wyodrębnienia NBCUniversal do połowy 2027 roku.

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Wyniki segmentu medialnego

Dział medialny Comcast zwiększył przychody w trzecim kwartale o 13% — do 5,36 mld dolarów. Wzrostowi sprzyjały programy związane z piłkarskimi mistrzostwami świata oraz program Love Island USA na Peacock.

Peacock osiągnął kwartalny zysk przed opodatkowaniem w wysokości 261 mln dolarów wobec straty 217 mln dolarów rok wcześniej. Film The Odyssey stał się najbardziej dochodowym filmem w historii Universal Studios i pomógł zwiększyć zysk przed opodatkowaniem tego działu o 18,6%.

Jednocześnie przychody działu parków rozrywki NBCUniversal spadły o 4,4% — do 2,60 mld dolarów, poniżej średniej prognozy analityków LSEG wynoszącej 2,71 mld dolarów. Comcast poinformował również o skorygowanym zysku w wysokości 1,07 dolara na akcję, podczas gdy analitycy oczekiwali 98 centów.

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