ZEA ogłosiły plan dodatkowego zainwestowania 15 mld euro w Grecji w ramach wspólnej inicjatywy inwestycyjnej obu państw. Poinformowano o tym podczas oficjalnej wizyty następcy tronu Abu Zabi, szejka Chaleda bin Mohameda, w Grecji 22 października, podaje The National.

Rozszerzenie inicjatywy inwestycyjnej

Nowy plan uzupełnia wspólną inicjatywę inwestycyjną ZEA i Grecji, zapoczątkowaną w maju 2022 roku z początkową wartością 4 mld euro. Według Biura Medialnego Abu Zabi mechanizm ten stał się podstawą opracowywania i realizacji strategicznych inwestycji w sektorach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania obu krajów.

W ramach inicjatywy sfinalizowano już znaczące umowy w strategicznych branżach, w tym w energetyce i ochronie zdrowia. Biuro Medialne Abu Zabi oświadczyło, że nowe inwestycje otwierają możliwości współpracy w ważnych i perspektywicznych sektorach, wspierania zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz wzmacniania konkurencyjności obu gospodarek.

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Spotkanie w Atenach

Szejk Chaled bin Mohamed spotkał się w Atenach z premierem Grecji Kiriakosem Mitsotakisem w biurze szefa rządu. Strony omówiły zacieśnienie współpracy w energetyce, infrastrukturze, ochronie zdrowia i zaawansowanych technologiach.

Uczestnicy spotkania omówili również wydarzenia regionalne i międzynarodowe oraz podkreślili znaczenie wzmacniania bezpieczeństwa, pokoju i stabilności. Biuro Medialne Abu Zabi zaznaczyło, że ogłoszenie odzwierciedla zaufanie ZEA do potencjału gospodarczego i inwestycyjnego Grecji, jej strategicznego położenia oraz roli w łączeniu rynków europejskich z rynkami regionalnymi i międzynarodowymi.

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