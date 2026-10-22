ОАЭ планируют инвестировать в Грецию еще €15 млрд — The National

ОАЭ объявили о плане дополнительно инвестировать €15 млрд в Грецию в рамках совместной инвестиционной инициативы двух государств. Об этом сообщили во время официального визита наследного принца Абу-Даби шейха Халида бин Мохамеда в Грецию 22 октября, сообщает The National.

Расширение инвестиционной инициативы

Новый план дополняет совместную инвестиционную инициативу ОАЭ и Греции, начатую в мае 2022 года с первоначальным объемом €4 млрд. По информации Медиаофиса Абу-Даби, этот механизм стал основой для разработки и реализации стратегических инвестиций в секторах, представляющих взаимный интерес для двух стран.

В рамках инициативы уже завершены крупные сделки в стратегических отраслях, в частности в энергетике и здравоохранении. В Медиаофисе Абу-Даби заявили, что новые инвестиции открывают возможности для сотрудничества в важных и перспективных секторах, поддержки устойчивого экономического роста и повышения конкурентоспособности обеих экономик.

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Встреча в Афинах

Шейх Халид бин Мохамед встретился в Афинах с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в офисе главы правительства. Стороны обсудили укрепление сотрудничества в энергетике, инфраструктуре, здравоохранении и передовых технологиях.

Участники встречи также обсудили региональные и международные события и подчеркнули важность укрепления безопасности, мира и стабильности. Медиаофис Абу-Даби отметил, что объявление отражает доверие ОАЭ к экономическому и инвестиционному потенциалу Греции, ее стратегическому расположению и роли в соединении европейских рынков с региональными и международными.

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