阿联酋计划向希腊追加投资150亿欧元——The National

阿联酋宣布，计划在两国联合投资倡议框架内向希腊追加投资150亿欧元。据《The National》报道，这一消息是在阿布扎比王储谢赫哈立德·本·穆罕默德于10月22日对希腊进行正式访问期间宣布的。

扩大投资倡议

新计划是对阿联酋与希腊联合投资倡议的补充。该倡议于2022年5月启动，初始规模为40亿欧元。阿布扎比媒体办公室表示，这一机制已成为在两国共同关切领域制定和实施战略投资的基础。

在该倡议框架内，战略行业的重大交易已经完成，其中包括能源和医疗保健领域。阿布扎比媒体办公室表示，新投资为在重要且具有前景的行业开展合作、支持可持续经济增长以及增强两国经济竞争力创造了机会。

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在雅典举行的会晤

谢赫哈立德·本·穆罕默德在雅典政府首脑办公室会见了希腊总理基里亚科斯·米佐塔基斯。双方讨论了加强在能源、基础设施、医疗保健和先进技术领域的合作。

与会者还讨论了地区和国际事态，并强调加强安全、和平与稳定的重要性。阿布扎比媒体办公室指出，这一宣布反映了阿联酋对希腊经济和投资潜力、其战略位置以及其在连接欧洲市场与地区及国际市场方面所发挥作用的信心。

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