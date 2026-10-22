康卡斯特流失14.4万名互联网用户——亚洲新闻台

康卡斯特在第三季度流失了14.4万名宽带互联网用户，超过分析师的预测。根据FactSet的估计，市场预计用户数将减少11.68万，而一年前该公司流失了9.1万名用户。

亚洲新闻台援引路透社报道了该公司的业绩。来自AT&T和降低价格的小型光纤互联网供应商的竞争，使康卡斯特难以在不提供大幅折扣的情况下留住客户。

可能的重组

据报道，康卡斯特计划在重组通信服务业务的框架内大幅裁员。与此同时，该公司的媒体资产，包括制片厂、主题公园和Peacock流媒体服务，将作为计划在2027年年中前剥离NBCUniversal的一部分而被分拆。

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媒体业务表现

康卡斯特媒体部门第三季度营收增长13%，达到53.6亿美元。与足球世界杯相关的节目以及Peacock上的节目Love Island USA推动了增长。

Peacock实现季度税前利润2.61亿美元，而一年前亏损2.17亿美元。电影The Odyssey成为环球影业历史上票房最高的影片，并帮助该部门税前利润增长18.6%。

与此同时，NBCUniversal主题公园部门的营收下降4.4%，至26.0亿美元，低于LSEG分析师平均预期的27.1亿美元。康卡斯特还报告调整后每股收益为1.07美元，而分析师预期为98美分。

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