在以色列，人工智能初创公司Vizby以数百万谢克尔的未披露金额出售给了Swap Commerce。该公司由Eilon Zefania、Yoni Cohen、Aviv Yovel和Michal Eliasaf创立——他们均为28岁。据《耶路撒冷邮报》报道，这笔交易在Vizby成立不到一年后达成，该初创公司未曾从风险投资基金或其他投资者处获得外部融资。

面向Shopify卖家的平台

Vizby正在为Shopify卖家开发一个基于人工智能的平台。该平台旨在帮助他们改善营销和管理策略，而无需配备完整的团队。

据该公司称，在被收购前，这家初创公司仅运营了几个月，并未获得风险投资基金或其他投资者的大额投资。创始人专注于打造一款具有商业潜力的产品，以解决企业在竞争激烈的电子商务领域面临的营销问题。

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人工智能的作用

Aviv Yovel向该媒体表示，人工智能正在改变创建公司的过程以及消费者与企业互动的方式。据他所说，Vizby团队力求让卖家为这样一个未来做好准备：人工智能代理将在购物过程中发挥重要作用。

Vizby在声明中还指出，年轻企业家越来越多地使用人工智能工具，以更少的资源更快地创建产品。

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