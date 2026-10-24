В Израиле ИИ-стартап Vizby продали компании Swap Commerce за нераскрытую сумму в миллионах шекелей. Компанию основали Эйлон Зефания, Йони Коэн, Авив Йовель и Михаль Элиасаф — всем им по 28 лет. Как сообщает Jerusalem Post, сделку заключили менее чем через год после основания Vizby, а стартап не привлекал внешнего финансирования от венчурных фондов или других инвесторов.

Платформа для продавцов Shopify

Vizby разрабатывает платформу на базе искусственного интеллекта для продавцов на Shopify. Она должна помогать им улучшать маркетинговые и управленческие стратегии без необходимости привлекать полноценную команду.

По данным компании, до приобретения стартап работал лишь несколько месяцев и не получал значительных инвестиций от венчурных фондов или других инвесторов. Основатели сосредоточились на создании продукта с коммерческим потенциалом, который должен был решать маркетинговые задачи бизнеса в конкурентной сфере электронной коммерции.

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Роль искусственного интеллекта

Авив Йовель заявил изданию, что искусственный интеллект меняет как процесс создания компаний, так и взаимодействие потребителей с бизнесом. По его словам, команда Vizby стремилась подготовить продавцов к будущему, в котором ИИ-агенты будут играть значительную роль в процессе покупок.

В заявлении Vizby также отметили, что молодые предприниматели все чаще используют инструменты искусственного интеллекта, чтобы быстрее создавать продукты с меньшими ресурсами.

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