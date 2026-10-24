W Izraelu startup AI Vizby został sprzedany firmie Swap Commerce za nieujawnioną kwotę liczoną w milionach szekli. Firmę założyli Eilon Zefania, Yoni Cohen, Aviv Yovel i Michal Eliasaf — wszyscy mają po 28 lat. Jak podaje Jerusalem Post, transakcję zawarto mniej niż rok po założeniu Vizby, a startup nie pozyskał zewnętrznego finansowania od funduszy venture capital ani innych inwestorów.

Platforma dla sprzedawców Shopify

Vizby rozwija platformę opartą na sztucznej inteligencji dla sprzedawców na Shopify. Ma ona pomagać im ulepszać strategie marketingowe i zarządcze bez konieczności zatrudniania pełnego zespołu.

Według firmy przed przejęciem startup działał zaledwie kilka miesięcy i nie otrzymał znaczących inwestycji od funduszy venture capital ani innych inwestorów. Założyciele skupili się na stworzeniu produktu o potencjale komercyjnym, który miał rozwiązywać marketingowe wyzwania biznesu w konkurencyjnej branży e-commerce.

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Rola sztucznej inteligencji

Aviv Yovel powiedział publikacji, że sztuczna inteligencja zmienia zarówno proces tworzenia firm, jak i sposób, w jaki konsumenci wchodzą w interakcje z biznesem. Według niego zespół Vizby dążył do przygotowania sprzedawców na przyszłość, w której agenci AI będą odgrywać znaczącą rolę w procesie zakupowym.

W oświadczeniu Vizby zaznaczono również, że młodzi przedsiębiorcy coraz częściej wykorzystują narzędzia sztucznej inteligencji, aby szybciej tworzyć produkty przy mniejszych zasobach.

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