亚马逊宣布，计划在2030年前通过Amazon Youth Promise项目在英国创造3万个新的初级岗位。该倡议主要面向年轻员工，也为未在接受教育、就业或培训的人士提供职业培训。

据《财富》报道，此类岗位的起薪为每年3.1万英镑，约合4.15万美元。该公司于10月20日宣布启动这项计划。

就业与培训

亚马逊英国负责人约翰·布姆弗里表示，在走访公司设施期间，他遇到过一些年轻人，他们在半年前还不知道该从何开始求职。据他所说，其中一些人没有简历和经验，但愿意学习。

英国约有100万人未在接受教育、就业或接受职业培训。其中大多数集中在该国的大城市，而初级岗位需求旺盛。

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公司裁员

这一招聘公告是在亚马逊削减企业岗位的背景下发布的。过去一年，该公司作为业务重组和加强对人工智能关注的一部分，削减了约3万个工作岗位。

10月初，亚马逊还在印度、英国及其零售业务中裁减了约1000名员工。与此同时，该公司计划在节日期间招聘30万名季节性员工。

亚马逊加入了微软、思科和IBM等其他雇主的行列。这些公司在政府的Youth Guarantee倡议框架下承诺为英国年轻人创造更多就业机会。

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