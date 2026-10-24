Amazon ogłosił zamiar utworzenia w Wielkiej Brytanii 30 tys. nowych miejsc pracy na poziomie podstawowym do 2030 roku w ramach programu Amazon Youth Promise. Inicjatywa jest skierowana przede wszystkim do młodych pracowników, a także przewiduje szkolenia zawodowe dla osób, które nie uczą się, nie pracują ani nie odbywają przygotowania zawodowego.

Jak informuje Fortune, wynagrodzenie początkowe na takich stanowiskach będzie wynosić od 31 tys. funtów szterlingów rocznie, co odpowiada około 41,5 tys. dolarów. Firma poinformowała o uruchomieniu programu 20 października.

Zatrudnienie i szkolenia

Szef Amazon w Wielkiej Brytanii John Boumphrey oświadczył, że podczas wizyt w obiektach firmy spotykał młodych ludzi, którzy jeszcze pół roku wcześniej nie wiedzieli, od czego zacząć poszukiwanie pracy. Według niego część z nich nie miała CV ani doświadczenia, ale była gotowa się uczyć.

W Wielkiej Brytanii jest około miliona osób, które nie uczą się, nie pracują ani nie odbywają szkolenia zawodowego. Najwięcej z nich koncentruje się w dużych miastach kraju, a wakaty na poziomie podstawowym cieszą się popytem.

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Redukcje w firmie

Ogłoszenie o rekrutacji nastąpiło na tle redukcji stanowisk korporacyjnych w Amazonie. W ciągu ostatniego roku firma zlikwidowała około 30 tys. miejsc pracy w ramach restrukturyzacji biznesu i zwiększenia koncentracji na sztucznej inteligencji.

Na początku października Amazon zwolnił również około tysiąca pracowników w Indiach, Wielkiej Brytanii i swoim biznesie detalicznym. Jednocześnie firma planuje zatrudnić 300 tys. pracowników sezonowych na okres świąteczny.

Amazon dołączył do innych pracodawców, w tym Microsoftu, Cisco i IBM, którzy w ramach rządowej inicjatywy Youth Guarantee zobowiązali się tworzyć więcej możliwości zatrudnienia dla młodych Brytyjczyków.

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