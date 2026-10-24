USA zmieniły cła na kanadyjską sklejkę i dywany — The Rio Times

W Stanach Zjednoczonych Biały Dom zmienił cła na towary kanadyjskie na mocy Section 338. Według The Rio Times obniża to koszty amerykańskich importerów sklejki, podczas gdy dla nabywców dywanów koszty rosną.

Towary o różnym wpływie

Zmiany mają różny wpływ w zależności od kategorii towaru. Sklejka staje się tańsza dla importerów w USA, a zakup dywanów — droższy. Publikacja nazywa to zmianą taryf dotyczącą poszczególnych towarów.

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Wpływ na handel

The Rio Times charakteryzuje tę decyzję jako wydarzenie wpływające na koszty amerykańskich importerów i inwestorów. Stany Zjednoczone i Kanada mają jedne z największych dwustronnych relacji handlowych na świecie, zaznacza gazeta.

Zdaniem publikacji takie podejście ilustruje możliwość dostosowywania polityki taryfowej do poszczególnych kategorii towarów, zamiast ustanawiania jednolitych warunków dla wszystkich towarów. Pozwala to obniżać koszty w jednych segmentach i podnosić je w innych.

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