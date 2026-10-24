W Japonii firma Park24 planuje wypłacić po 3 tysiące jenów w gotówce lub kartach podarunkowych użytkownikom usługi współdzielenia samochodów Times Car, których dotknął niedawny wyciek danych. Jak informuje The Japan Times, firma potwierdziła naruszenie bezpieczeństwa około 6,62 mln kont użytkowników.

Kto otrzyma wypłaty

Do wypłaty będzie uprawnionych około 1,46 mln kont, z których na zewnątrz przekazano obrazy dokumentów tożsamości, w tym praw jazdy. Park24 oświadczyła, że rozpatrzy każdy przypadek indywidualnie, jeśli poszkodowani poniosą rzeczywistą szkodę.

Firma zaznaczyła również, że obrazów dokumentów nie można było od razu przeglądać, ponieważ były zaszyfrowane.

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Koszty i przygotowania do pozwu

Park24 szacuje łączny koszt wypłat na około 4,4 mld jenów. Firma planuje wykazać w sprawozdaniu finansowym za rok kończący się w tym miesiącu nadzwyczajną stratę w wysokości 5,5 mld jenów, która obejmie także inne wydatki związane z wyciekiem danych.

Kancelaria Makino Law Office zamierza zrzeszyć poszkodowanych użytkowników i złożyć pozew o odszkodowanie przeciwko operatorowi Times Car oraz innym stronom. Przedstawiciel kancelarii Yuki Makino uznał proponowaną kwotę za zbyt niską ze względu na ryzyko kradzieży tożsamości i konieczność reagowania przez użytkowników na możliwe skutki wycieku. Jak powiedział, do udziału w planowanym pozwie przez internet zarejestrowało się ponad 90 tysięcy osób.

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