Japońska firma transportowa Sagawa Express poinformowała, że w wyniku nieautoryzowanego dostępu do jej usługi śledzenia przesyłek mogło dojść do naruszenia bezpieczeństwa do 53,23 mln zestawów danych osobowych. Informuje o tym The Japan Times.

Jakie dane mogły zostać naruszone

Według firmy incydent dotyczy informacji z listów przewozowych z okresu od 21 czerwca do 30 września. Wśród danych, które potencjalnie mogły zostać naruszone, są imiona i nazwiska, adresy oraz numery telefonów nadawców i odbiorców wskazane na listach przewozowych.

Ryzyko mogło również dotyczyć adresów i numerów telefonów klientów korporacyjnych Sagawa Express. Według komunikatu firmy z 30 września nieautoryzowany dostęp nastąpił w usłudze śledzenia przesyłek.

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Usługa śledzenia została przywrócona

Sagawa Express podkreśliła, że liczba zestawów danych osobowych, które mogły zostać naruszone, niekoniecznie odpowiada liczbie klientów dotkniętych incydentem. Firma wyjaśniła to tym, że dane nadawców i odbiorców na listach przewozowych często się powtarzają.

Sagawa Express przywróciła już działanie usługi śledzenia przesyłek, która została zawieszona po nieautoryzowanym dostępie. Jednocześnie część innych usług pozostanie na razie niedostępna.

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