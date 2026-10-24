Sagawa Express заявила про можливу компрометацію 53 млн наборів даних — The Japan Times

Японська транспортна компанія Sagawa Express заявила, що через несанкціонований доступ до її сервісу відстеження доставок могли бути скомпрометовані до 53,23 млн наборів персональних даних. Про це повідомляє The Japan Times.

Які дані могли бути скомпрометовані

За даними компанії, інцидент стосується інформації з накладних за період від 21 червня до 30 вересня. Серед даних, які потенційно могли бути скомпрометовані, — імена, адреси та номери телефонів відправників і одержувачів, зазначені на транспортних накладних.

Також ризику могли зазнати адреси й номери телефонів корпоративних клієнтів Sagawa Express. За повідомленням компанії від 30 вересня, несанкціонований доступ стався у сервісі відстеження доставок.

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Сервіс відстеження відновили

У Sagawa Express наголосили, що кількість наборів персональної інформації, які могли бути скомпрометовані, не обов’язково відповідає кількості клієнтів, яких торкнувся інцидент. Компанія пояснила це тим, що дані відправників та одержувачів у накладних часто дублюються.

Sagawa Express уже відновила роботу сервісу відстеження доставок, який був призупинений після несанкціонованого доступу. Водночас частина інших послуг поки залишатиметься недоступною.

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