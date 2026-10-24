Японская транспортная компания Sagawa Express заявила, что из-за несанкционированного доступа к ее сервису отслеживания доставок могли быть скомпрометированы до 53,23 млн наборов персональных данных. Об этом сообщает The Japan Times.

Какие данные могли быть скомпрометированы

По данным компании, инцидент касается информации из накладных за период с 21 июня по 30 сентября. Среди данных, которые потенциально могли быть скомпрометированы, — имена, адреса и номера телефонов отправителей и получателей, указанные в транспортных накладных.

Риску также могли подвергнуться адреса и номера телефонов корпоративных клиентов Sagawa Express. Согласно сообщению компании от 30 сентября, несанкционированный доступ произошел в сервисе отслеживания доставок.

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Сервис отслеживания восстановили

В Sagawa Express подчеркнули, что количество наборов персональной информации, которые могли быть скомпрометированы, не обязательно соответствует числу клиентов, затронутых инцидентом. Компания объяснила это тем, что данные отправителей и получателей в накладных часто дублируются.

Sagawa Express уже восстановила работу сервиса отслеживания доставок, который был приостановлен после несанкционированного доступа. В то же время часть других услуг пока останется недоступной.

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