Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone są bardzo blisko porozumienia taryfowego z Meksykiem. Meksykański minister gospodarki Marcelo Ebrard przebywał w Waszyngtonie, aby kontynuować konsultacje — informuje The Rio Times.

Prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum również powiedziała 20 października, że strony zbliżyły się do porozumienia, ale pozostają nierozwiązane kwestie. Według niej Meksyk dąży do maksymalnego obniżenia amerykańskich ceł na samochody, stal i aluminium, a także do uniknięcia wprowadzenia nowych taryf.

Obowiązujące taryfy

Obecnie USA stosują 50-procentowe cła na stal i aluminium z Meksyku oraz 25-procentowe cło na samochody, z pewnymi wyjątkami. Według publikacji strona meksykańska zabiega o stawki na poziomie 15% lub niższym dla samochodów i proponuje mechanizm uwzględniający części produkowane we wszystkich trzech krajach umowy USMCA — USA, Meksyku i Kanadzie.

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Sheinbaum podkreśliła, że Meksyk nie zgodzi się na warunki sprzeczne z jego konstytucją i prawem lub mogące zaszkodzić krajowej gospodarce i zatrudnieniu. Ebrard w wystąpieniu z Waszyngtonu oświadczył, że negocjacje z USA posuwają się naprzód.

Handel między USA a Meksykiem

Trump wiąże możliwe porozumienie ze zmniejszeniem deficytu handlowego USA z Meksykiem. Według danych Biura Spisu Ludności USA w 2025 roku amerykański eksport towarów do Meksyku wyniósł 337,3 mld dolarów, a import — 534,3 mld dolarów. Tym samym deficyt w handlu towarami sięgnął 197 mld dolarów.

W okresie od stycznia do sierpnia 2026 roku deficyt USA w handlu towarami z Meksykiem wyniósł 155,9 mld dolarów: eksport osiągnął 263,5 mld dolarów, a import — 419,3 mld dolarów. Strony nie ujawniły jeszcze ostatecznych warunków potencjalnego porozumienia taryfowego.

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