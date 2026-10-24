Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты очень близки к тарифному соглашению с Мексикой. Министр экономики Мексики Марсело Эбрард находился в Вашингтоне для продолжения консультаций, сообщает The Rio Times.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум 20 октября также заявила, что стороны приблизились к договорённости, но у них остаются нерешённые вопросы. По её словам, Мехико стремится максимально снизить американские пошлины на автомобили, сталь и алюминий, а также избежать введения новых тарифов.

Действующие тарифы

Сейчас США применяют 50-процентные пошлины на сталь и алюминий из Мексики и 25-процентную пошлину на автомобили, за некоторыми исключениями. По данным издания, мексиканская сторона добивается ставок на уровне 15% или ниже для автомобилей и предлагает механизм, который учитывал бы комплектующие, произведённые во всех трёх странах соглашения USMCA — США, Мексике и Канаде.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Шейнбаум подчеркнула, что Мексика не согласится на условия, противоречащие её конституции и законам или способные навредить национальной экономике и занятости. Эбрард в обращении из Вашингтона заявил, что переговоры с США продвигаются.

Торговля между США и Мексикой

Трамп связывает возможное соглашение с сокращением торгового дефицита США с Мексикой. По данным Бюро переписи населения США, в 2025 году американский экспорт товаров в Мексику составил 337,3 млрд долларов, а импорт — 534,3 млрд долларов. Таким образом, дефицит в торговле товарами достиг 197 млрд долларов.

В январе—августе 2026 года дефицит США в торговле товарами с Мексикой составил 155,9 млрд долларов: экспорт равнялся 263,5 млрд долларов, а импорт — 419,3 млрд долларов. Окончательные условия потенциального тарифного соглашения стороны пока не раскрыли.

Читай нас в