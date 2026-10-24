Strefa euro odnotowała w sierpniu 2026 roku deficyt w handlu towarami z resztą świata w wysokości 16,11 mld euro. Rok wcześniej, w sierpniu 2025 roku, deficyt wynosił 1,70 mld euro. O wstępnych szacunkach Eurostatu informuje Cyprus Mail.

Eksport towarów ze strefy euro do innych krajów wzrósł w sierpniu o 9,9% rok do roku, do 227,70 mld euro. Jednocześnie import zwiększył się o 16,7%, do 243,80 mld euro. W lipcu 2026 roku strefa euro miała nadwyżkę w handlu towarami w wysokości 10,70 mld euro.

Maszyny i nośniki energii

Pogorszenie salda handlowego w porównaniu z sierpniem 2025 roku najczęściej wiązano z kategorią maszyn i środków transportu: nadwyżka w wysokości 7,20 mld euro zmieniła się w deficyt 0,70 mld euro. Deficyt w handlu nośnikami energii wzrósł w tym okresie z 21,30 mld euro do 26,70 mld euro.

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W okresie styczeń—sierpień 2026 roku skumulowany deficyt strefy euro wyniósł 5,40 mld euro, podczas gdy w analogicznym okresie 2025 roku odnotowano nadwyżkę 90,90 mld euro. Eksport w ciągu ośmiu miesięcy wzrósł o 2,1%, do 1,99 bln euro, a import — o 7,3%, do 2 bln euro.

Wskaźniki Unii Europejskiej

Unia Europejska miała w sierpniu deficyt w handlu towarami z krajami spoza UE w wysokości 25,20 mld euro wobec 7,50 mld euro rok wcześniej. W lipcu blok odnotował nadwyżkę 4 mld euro. Eksport poza UE wzrósł o 9,4%, do 202,90 mld euro, a import — o 18,2%, do 228 mld euro.

W okresie styczeń—sierpień deficyt UE wyniósł 46,10 mld euro, podczas gdy w odpowiednim okresie 2025 roku blok miał nadwyżkę 76,40 mld euro. W tym czasie eksport wzrósł o 0,4%, do 1,77 bln euro, a import — o 7,7%, do 1,81 bln euro.

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