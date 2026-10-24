Єврозона у серпні зафіксувала дефіцит торгівлі €16,1 млрд — Cyprus Mail

Єврозона у серпні 2026 року зафіксувала дефіцит торгівлі товарами з рештою світу на €16,11 млрд. Роком раніше, у серпні 2025-го, дефіцит становив €1,70 млрд. Про попередні оцінки Євростату повідомляє Cyprus Mail.

Експорт товарів із єврозони до інших країн у серпні зріс на 9,9% у річному вимірі — до €227,70 млрд. Водночас імпорт збільшився на 16,7%, до €243,80 млрд. У липні 2026 року єврозона мала профіцит торгівлі товарами на €10,70 млрд.

Машини та енергоносії

Погіршення торговельного балансу порівняно із серпнем 2025 року найбільше пов'язували з категорією машин і транспортних засобів: профіцит у €7,20 млрд змінився дефіцитом у €0,70 млрд. Дефіцит торгівлі енергоносіями за цей період зріс із €21,30 млрд до €26,70 млрд.

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За січень—серпень 2026 року сукупний дефіцит єврозони становив €5,40 млрд, тоді як за аналогічний період 2025 року було зафіксовано профіцит €90,90 млрд. Експорт за вісім місяців зріс на 2,1%, до €1,99 трлн, а імпорт — на 7,3%, до €2 трлн.

Показники Європейського Союзу

Європейський Союз у серпні мав дефіцит торгівлі товарами з країнами поза ЄС у €25,20 млрд проти €7,50 млрд роком раніше. У липні блок фіксував профіцит у €4 млрд. Експорт за межі ЄС зріс на 9,4%, до €202,90 млрд, а імпорт — на 18,2%, до €228 млрд.

У січні—серпні дефіцит ЄС становив €46,10 млрд, тоді як у відповідний період 2025 року блок мав профіцит €76,40 млрд. За цей час експорт зріс на 0,4%, до €1,77 трлн, а імпорт — на 7,7%, до €1,81 трлн.

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