欧元区8月录得161亿欧元贸易逆差——《塞浦路斯邮报》

欧元区在2026年8月录得与世界其他地区的货物贸易逆差161.1亿欧元。一年前的2025年8月，逆差为17亿欧元。《塞浦路斯邮报》报道称，这是欧盟统计局的初步估计。

8月，欧元区向其他国家出口的货物同比增长9.9%，至2277亿欧元。与此同时，进口增长16.7%，至2438亿欧元。2026年7月，欧元区货物贸易顺差为107亿欧元。

机械和能源产品

与2025年8月相比，贸易差额恶化主要与机械和运输设备类别有关：72亿欧元的顺差转为7亿欧元的逆差。这一时期，能源产品贸易逆差从213亿欧元扩大至267亿欧元。

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2026年1月至8月，欧元区累计逆差为54亿欧元，而2025年同期录得909亿欧元顺差。八个月内，出口增长2.1%，至1.99万亿欧元，进口增长7.3%，至2万亿欧元。

欧盟指标

欧盟8月与欧盟以外国家的货物贸易逆差为252亿欧元，而一年前为75亿欧元。7月，该集团录得40亿欧元顺差。对欧盟以外地区的出口增长9.4%，至2029亿欧元，进口增长18.2%，至2280亿欧元。

1月至8月，欧盟逆差为461亿欧元，而2025年同期该集团的顺差为764亿欧元。在此期间，出口增长0.4%，至1.77万亿欧元，进口增长7.7%，至1.81万亿欧元。

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