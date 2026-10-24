英国70家TG Jones邮局已关闭或将关闭——《卫报》

据《卫报》报道，英国今年已有36家位于TG Jones门店内的邮局关闭，另有34家将在2027年初前停止营业。总计涉及该连锁店重组获批前运营的180家邮局中的70家。

门店和邮局关闭

TG Jones连锁店此前以WH Smith品牌运营，但去年被Modella公司收购并更名。在Modella收购的450家门店中，最多可能有150家关闭。其中约65家已停止营业，另有至少46家将在明年年初关闭。

在已宣布关闭的110家门店中，70家是设有或仍设有邮局的网点。埃塞克斯郡、西米德兰兹、威尔士、萨福克郡和赫特福德郡受影响尤为严重。埃塞克斯郡有6家邮局停止营业，西米德兰兹有5家，威尔士有4家。

斯蒂夫尼奇、布拉克内尔和奥平顿，以及赫尔和约克，都将在数月内各关闭两家邮局。特尔福德最后一家邮局预计将于1月停止营业。

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寻找新运营商

大多数失去的网点此前取代了大型Crown Post Office邮局，这些邮局提供全套服务，包括身份证和护照文件核验、驾驶执照业务以及银行服务。

Post Office表示，正在为所有已确认关闭TG Jones门店内邮局的地点寻找新运营商。据该公司称，在某些情况下，已收到邮政运营商提交的40多份申请。TG Jones网点关闭后，斯特灵的一家邮局已恢复营业；伊普斯维奇的永久邮局计划于11月开业，梅登黑德和阿克斯布里奇将设立临时网点。

通信工人工会CWU警告称，关闭可能使部分地区无法获得邮政服务。根据Post Office的数据，近三分之一的中小企业每周至少使用一次当地邮局，超过一半的企业每月至少使用一次。

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