В Великобритании в этом году уже закрыли 36 почтовых отделений в магазинах TG Jones, а еще 34 должны прекратить работу к началу 2027 года. В общей сложности речь идет о 70 из 180 отделений, работавших в сети до утверждения ее реструктуризации, сообщает The Guardian.

Закрытие магазинов и отделений

Сеть TG Jones ранее работала под брендом WH Smith, однако в прошлом году ее приобрела и переименовала компания Modella. Из 450 магазинов, приобретенных Modella, могут закрыть до 150. Около 65 из них уже прекратили работу, еще как минимум 46 должны закрыться в начале следующего года.

Из 110 объявленных закрытий магазинов 70 приходятся на точки, где работали или еще работают почтовые отделения. Особенно пострадали Эссекс, Западный Мидленд, Уэльс, Суффолк и Хартфордшир. В Эссексе прекращают работу шесть отделений, в Западном Мидленде — пять, в Уэльсе — четыре.

В Стивенидже, Бракнелле и Орпингтоне, а также в Халле и Йорке в течение нескольких месяцев закрываются по два почтовых отделения. В Телфорде в январе должно прекратить работу последнее отделение.

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Поиск новых операторов

Большинство утраченных точек ранее заменили крупные отделения Crown Post Office, где предоставлялся полный спектр услуг, включая проверку документов для удостоверений личности и паспортов, операции с водительскими правами и банковские услуги.

Post Office заявила, что ищет новых операторов для всех локаций, где подтверждено закрытие отделений в магазинах TG Jones. В некоторых случаях, по данным компании, поступило более 40 заявок от почтовых операторов. После закрытия точки TG Jones отделение в Стерлинге уже возобновило работу; постоянное отделение в Ипсвиче планируют открыть в ноябре, а в Мейденхеде и Аксбридже должны работать временные точки.

Профсоюз работников связи CWU предупредил, что закрытия могут оставить отдельные районы без доступа к почтовым услугам. По данным Post Office, почти треть малых и средних предприятий пользуется местным отделением не реже одного раза в неделю, а более половины — не реже одного раза в месяц.

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