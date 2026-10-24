W Wielkiej Brytanii w tym roku zamknięto już 36 placówek pocztowych w sklepach TG Jones, a kolejne 34 mają zakończyć działalność do początku 2027 roku. Łącznie chodzi o 70 ze 180 placówek, które działały w sieci przed zatwierdzeniem jej restrukturyzacji, informuje The Guardian.

Zamknięcia sklepów i placówek

Sieć TG Jones działała wcześniej pod marką WH Smith, jednak w ubiegłym roku została kupiona i przemianowana przez firmę Modella. Spośród 450 sklepów nabytych przez Modellę zamkniętych może zostać do 150. Około 65 z nich już zakończyło działalność, a co najmniej kolejne 46 ma zostać zamkniętych na początku przyszłego roku.

Spośród 110 ogłoszonych zamknięć sklepów 70 dotyczy punktów, w których działały lub nadal działają placówki pocztowe. Szczególnie ucierpiały Essex, West Midlands, Walia, Suffolk i Hertfordshire. W Essex działalność kończy sześć placówek, w West Midlands — pięć, a w Walii — cztery.

W Stevenage, Bracknell i Orpington, a także w Hull i Yorku, w ciągu kilku miesięcy zamykane są po dwie placówki pocztowe. W Telford w styczniu ma zakończyć działalność ostatnia placówka.

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Poszukiwanie nowych operatorów

Większość utraconych punktów wcześniej zastąpiła duże placówki Crown Post Office, które świadczyły pełen zakres usług, w tym weryfikację dokumentów do dowodów tożsamości i paszportów, operacje związane z prawami jazdy oraz usługi bankowe.

Post Office oświadczyła, że szuka nowych operatorów dla wszystkich lokalizacji, w których potwierdzono zamknięcie placówek w sklepach TG Jones. W niektórych przypadkach, według firmy, wpłynęło ponad 40 zgłoszeń od operatorów pocztowych. Po zamknięciu punktu TG Jones placówka w Stirling już wznowiła działalność; stałą placówkę w Ipswich planuje się otworzyć w listopadzie, a w Maidenhead i Uxbridge mają działać tymczasowe punkty.

Związek zawodowy pracowników łączności CWU ostrzegł, że zamknięcia mogą pozostawić niektóre rejony bez dostępu do usług pocztowych. Według danych Post Office niemal jedna trzecia małych i średnich przedsiębiorstw korzysta z lokalnej placówki co najmniej raz w tygodniu, a ponad połowa — co najmniej raz w miesiącu.

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