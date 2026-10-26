Tajlandzka Komisja ds. Konkurencji Handlowej (TCCT) zaostrza nadzór nad sektorem detalicznym i wprowadza ograniczenia terminów rozliczeń dużych firm handlowych z małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Nowe zasady, opublikowane w październiku w Królewskiej Gazecie, wejdą w życie w listopadzie, informuje Bangkok Post.

Regulator dąży do promowania uczciwego handlu i wzmocnienia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Przepisy dotyczą dużych hurtowników i detalistów o rocznych przychodach przekraczających 500 mln bahtów, w tym hipermarketów, supermarketów, sklepów specjalistycznych i domów towarowych, sieci sklepów typu convenience oraz przedsiębiorstw działających w formacie cash and carry.

Terminy płatności dla małych firm

W przypadku produktów rolnych oraz wstępnie przetworzonych towarów rolnych o nieskomplikowanym procesie produkcji okres kredytu handlowego nie może przekraczać 30 dni, chyba że strony uzgodnią krótszy termin. Dla MŚP w sektorze handlowym, produkcji i usług maksymalny termin wyniesie 45 dni.

Bieg terminu rozpocznie się po dostawie towarów w uzgodnionej ilości i kategorii, pod warunkiem że spełniają one normy jakości i towarzyszy im odpowiednia dokumentacja. W przypadku towarów przekazanych do sprzedaży termin rozpocznie się po całkowitej sprzedaży uzgodnionej ilości towarów lub jej części. Naruszającym przepisy mogą grozić kary do 10% rocznego przychodu za rok, w którym doszło do naruszenia, lub do 1 mln bahtów, jeśli naruszenie nastąpiło w pierwszym roku działalności.

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Badanie rynku i praktyk sieci handlowych

TCCT przygotowuje również badanie terenowe handlu detalicznego w prowincjach Phetchaburi i Lampang. Na początku listopada komisja planuje przeprowadzić tam grupy fokusowe z udziałem tradycyjnych i nowoczesnych detalistów oraz konsumentów; podobne spotkania zaplanowano w Bangkoku. Zbieranie danych ma zakończyć się do końca listopada.

Regulator reaguje na obawy dotyczące koncentracji na wielobilionowym rynku nowoczesnego handlu, na którym dominuje niewielka liczba dużych podmiotów. Wśród kwestii analizowanych przez TCCT są sytuacje, w których firma po sprzedaży franczyzy otwiera własny sklep w pobliżu punktu franczyzobiorcy, co może zmniejszyć jego przychody. Detaliści wyjaśniali takie otwarcia wysokim lokalnym popytem, którego istniejące sklepy nie są w stanie zaspokoić.

Komisja sprawdza również skargi stowarzyszeń MŚP dotyczące towarów sprzedawanych za pośrednictwem nowoczesnych sieci handlowych na warunkach komisu oraz możliwych jednostronnych zmian w rozmieszczeniu produktów na półkach. TCCT podkreśliła, że na tym etapie nie stwierdziła naruszeń i zbiera dane, aby określić potrzebę odrębnego kodeksu praktyk biznesowych.

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