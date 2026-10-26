Комиссия по торговой конкуренции Таиланда (TCCT) усиливает контроль за розничным сектором и вводит ограничения на сроки расчетов крупных торговых компаний с малыми и средними предприятиями. Новые правила, опубликованные в Королевской газете в октябре, вступят в силу в ноябре, сообщает Bangkok Post.

Регулятор стремится содействовать честной торговле и повысить конкурентоспособность малого и среднего бизнеса. Нормы распространяются на крупных оптовиков и ритейлеров с годовым доходом более 500 млн батов, в том числе на гипермаркеты, супермаркеты, специализированные и универмаги, сети магазинов у дома и торговцев формата cash and carry.

Сроки оплаты для малого бизнеса

Для сельскохозяйственной продукции и первично переработанных аграрных товаров с несложным производственным процессом срок торгового кредита не должен превышать 30 дней, если стороны не договорились о более коротком периоде. Для МСП в коммерческом секторе, производстве и сфере услуг максимальный срок составит 45 дней.

Отсчет срока будет начинаться после поставки товара в согласованном количестве и категории при условии соответствия стандартам качества и наличия надлежащей документации. Для товаров, переданных на реализацию, срок будет начинаться после полной продажи согласованного количества товара или его части. Нарушителям могут грозить штрафы до 10% годового дохода за год нарушения или до 1 млн батов, если нарушение произошло в первый год деятельности.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Проверка рынка и практик сетей

TCCT также готовит полевое исследование розничной торговли в провинциях Пхетчабури и Лампанг. В начале ноября комиссия планирует провести там фокус-группы с участием традиционных и современных торговцев, а также потребителей; аналогичные встречи запланированы в Бангкоке. Сбор данных должен завершиться до конца ноября.

Регулятор реагирует на обеспокоенность концентрацией на многотриллионном рынке современной торговли, где доминирует небольшое число крупных игроков. Среди вопросов, которые изучает TCCT, — ситуации, когда компания после продажи франшизы открывает собственный магазин рядом с точкой франчайзи, что потенциально уменьшает его выручку. Ритейлеры объясняли такие открытия высоким местным спросом, который существующие магазины не могут удовлетворить.

Комиссия также проверяет жалобы ассоциаций МСП относительно товаров, реализуемых через современные торговые сети на условиях консигнации, и возможных односторонних изменений в размещении продукции на полках. TCCT подчеркнула, что на данном этапе не установила нарушений и собирает данные, чтобы определить необходимость отдельного кодекса деловой практики.

Читай нас в