Meta планирует привлечь $95 млрд на развитие ИИ — CNBC

Meta в понедельник заявила, что планирует привлечь в общей сложности $95 млрд для инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта и суперинтеллект. Об этом сообщает CNBC.

Два этапа размещения

На первом этапе компания намерена привлечь $35 млрд через публичное размещение акций с андеррайтингом. Речь идет о предложении акций, организованном с участием андеррайтеров.

Позднее Meta планирует привлечь еще $60 млрд в рамках программы продажи акций на рынке. Оба этапа вместе составляют заявленные $95 млрд.

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Реакция рынка

После объявления акции Meta на премаркете выросли на 1,6%, отмечает CNBC. Этот рост был зафиксирован после сообщения компании о планируемом привлечении капитала.

CNBC опубликовал материал как срочное сообщение и отметил, что он может обновляться по мере появления новых деталей.

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