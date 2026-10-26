Реальный валовой внутренний продукт Китая в третьем квартале 2026 года вырос на 4,5% в годовом выражении. Это немного выше консенсус-прогноза в 4,4%, отметила экономист Goldman Sachs Хуэй Шань, сообщает Fortune.

Промышленность и потребление

По оценке Шань, показатели экономической активности в сентябре также оказались сильнее, чем ожидали аналитики. Рост промышленного производства ускорился до 5,5% в годовом выражении, а розничные продажи превысили прогнозы.

Она считает, что цель Китая по росту экономики на 4,5–5% в 2026 году достижима. Для сравнения, темпы роста ВВП США в первом и втором кварталах составили 2,5% и 2,2% соответственно, согласно данным Бюро экономического анализа США, приведенным изданием.

В то же время США остаются крупнейшей экономикой мира, а ВВП на душу населения там существенно выше. Международный валютный фонд оценивает этот показатель в Китае в 15 370 долларов, а в США — более чем в 95 000 долларов.

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Дефицит и торговля

Шань отметила, что фискальные данные Китая свидетельствуют о фактическом ужесточении фискальной политики. За первые девять месяцев года совокупные доходы общего бюджета и управляемых государством фондов выросли на 1,4% в годовом выражении, тогда как расходы сократились на 3,5%.

По оценке Goldman Sachs, расширенный фискальный дефицит Китая сократился с 11% ВВП в декабре 2025 года до 9,4% ВВП в сентябре 2026 года по скользящей 12-месячной оценке. Банк снизил прогноз этого показателя на весь 2026 год до 10% ВВП с предыдущих 11,5%, хотя ожидает более заметного фискального смягчения в четвертом квартале.

На фоне торгового противостояния с США китайское правительство сообщило, что экспорт страны в сентябре вырос на 36,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — самыми быстрыми темпами с февраля. По данным Peterson Institute for International Economics по состоянию на август, китайские пошлины на американский экспорт составляли 31,9%, а американские тарифы на китайский импорт — 35,2%.

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