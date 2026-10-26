NBA заключила партнерства с Kalshi и Polymarket — CNBC

В США Национальная баскетбольная ассоциация (NBA) назвала Kalshi и Polymarket приоритетными биржами рынков прогнозов. В рамках договорённостей компании получат права на использование интеллектуальной собственности NBA, а также маркетинговые и лицензионные права, сообщает CNBC.

Ограничения для контрактов

Лига заявила, что соглашения предусматривают существенные меры по защите добросовестности соревнований. В частности, биржи ограничат виды контрактов, доступных на рынках, связанных с NBA, а также будут выполнять требования по обмену информацией о подозрительных операциях.

Руководитель NBA по медиадистрибуции и партнёрствам Скотт Кауфман-Росс заявил, что защита добросовестности игры является главным приоритетом лиги. По его словам, партнёрства должны сформировать рамки для новых способов взаимодействия болельщиков с соревнованиями.

Меморандум с регулятором

Одновременно NBA подписала меморандум о взаимопонимании с Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Документ предусматривает обмен информацией для поддержания добросовестности как баскетбольных соревнований, так и рынка контрактов на события.

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CFTC считает, что рынки прогнозов относятся к сфере её регулирования. Платформы и комиссия утверждают, что контракты на события являются свопами — видом производных финансовых инструментов — и поэтому должны регулироваться на федеральном уровне.

Спор о регулировании

В то же время штаты США оспаривают этот подход, заявляя, что такие предложения фактически являются спортивными ставками и должны контролироваться на уровне штатов. Суды в стране принимали противоречивые решения по этому вопросу, а CNBC отмечает, что окончательное урегулирование спора может потребовать решения Верховного суда США.

NBA стала ещё одной крупной американской спортивной лигой, напрямую сотрудничающей с рынками прогнозов. Национальная хоккейная лига объявила о партнёрствах с Kalshi и Polymarket в октябре 2025 года, а Главная лига бейсбола — о сделке с Polymarket в марте. NFL, по данным CNBC, остаётся без такого партнёрства.

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